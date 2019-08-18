Haberler» Güncel» Haber

Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

18.08.2019 09:25 Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında yer alan Kemikli rampalarında Kurban Bayramı tatilini uzatan sürücülerin yoğunluğu yaşanıyor. Gece yollara düşen sürücüler nedeniyle trafik yavaş şekilde ilerlerken kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafiğin tatilin son gününde daha yoğun olması bekleniyor.
(Rıdvan Bostancı/İHA)

Karadeniz, İstanbul, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:20   EMİNÖNÜ'NDEN SELİN ARDINDA SON DURUM 1
10:20   Beylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulundu
10:20   Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı
10:20   Ayakları her şeyi
10:20   İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı: 3 ölü
10:19   Stant ücretleri Karacasuspor'a bağışlanacak
10:19   Ünlü sanatçılar Karacasu'da sahne alacak