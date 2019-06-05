Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 39 ölü, 301 yaralı (2)

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAZALARDA ÖLDÜ, KİŞİ DE YARALANDI

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 6 ilde kazada 3 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde 17 kazada 5 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

TATİLİN DÖRT GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 100 KAZA, 39 ÖLÜ, 301 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 100 kazada 39 kişi yaşamını yitirirken, 301 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 17 kazada, 5 ölü, 70 yaralı

Kaynak: DHA