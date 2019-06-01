01.06.2019 18:32
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Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile dün mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Dün saat 18.00'den tatilin ilk günü olan bugün saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle dün mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

12 ÖLÜ, 83 YARALI

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı
Ramazan Bayramı, 3. Sayfa

YORUMLAR (8)
FATİH ARSLAN: Bizim millete sesleniyorum. şu bir birinizi sollama duygusundan vazgeçin biri sizi solluyorsa bırakın gitsin gaza gelemeyin. Benim araç daha iyi diye kendinizi kaybetmeyin.
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ÖMER: Hep bana birşey olmaz demekten, Allah kalanlara sabır gidenlere rahmet eylesin.
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DÜRBÜNLÜ: Kader diye bir şey var vadeleri bu kadarmış. Allah rahmet eylesin. Suçlu aramayın. Düşünmeyin. Eleştirmeyin. . İman edin.
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KUZEYİN UŞAĞI: vefat edenlere Allah rahmet eylesin. yakınlarına sabır versin. savaşta bile bu kadar zayiat vermedik trafikte verdiğimiz kadar. bayram da yola çıkacaklar. yavaş gidin kurallara uyun. uymayanları uyarın. . varsın bir kaç saat geç gidin yavaş ve dinlenerek gidin. . hayırlı yolculuklar. . hayırlı bayramlar.
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YOKSUL: Bu kadar kural tanımaz kural bilmez cahiller araç kullanırsa sonu böyle olur otobanda sol taraf dayıma açık ve boş bırakılıp sallamak için ama koca kamyon solda gidiyor
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