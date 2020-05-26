Bayram tatillerinde uzun kuyrukların oluştuğu yollar bu yıl boş kaldı

İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve her yıl bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bu yıl boş kaldı.

26.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:07
İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve her yıl bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bu yıl boş kaldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bursa'daki kara yolları yoğunluğunun, önceki yıllara göre yüzde 90'dan fazla azaldığı görüldü.
Özellikle uzun araç kuyrukları oluşan, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.
Yolların boş kaldığı bu bayram döneminde genelde lojistik sektöründe çalışan tır ve kamyon gibi araçlar görülüyor.
Kara yollarında görevli polis ve jandarma ekipleri kısıtlamadan muaf olan ya da özel izinle yola çıkan araçları durdurarak sürücülerine belge kontrolü yapıyor. Bayram tatillerinde uzun kuyrukların oluştuğu yollar bu yıl boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Edremit Körfezi, İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel, Haber

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