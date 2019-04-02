Bayram Torlak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR BOLVADİN belediye başkan adayı olan Bayram Torlak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Bayram Torlak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR BOLVADİN adayı Bayram Torlak kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR BOLVADİN adayı Bayram Torlak yüzde kaç oy aldı?

Bayram Torlak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR BOLVADİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Bayram Torlak BOLVADİN ilçesinde % 1,69 oranında oy almıştır. BOLVADİN ilçesinde % 1,69 oranında oy olan Bayram Torlak adlı BTP adayı toplamda 305 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.