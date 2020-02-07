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Bayram Toysal: "Son dakikada gol yemek ağır oldu"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, geçen hafta Giresunspor ile yine 1-1 kaldıklarını hatırlatarak, "Ancak o maçta biz geriden gelmiştik. Bu maçta son dakikada gol yemek ağır oldu.

07.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:48Bayram Toysal:
Teknik Direktörü Bayram Toysal, geçen hafta ile yine 1-1 kaldıklarını hatırlatarak, "Ancak o maçta biz geriden gelmiştik. Bu maçta son dakikada gol yemek ağır oldu. Deplasmanda 3 puana çok yaklaşmıştık ama olmadı" dedi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, ilk yarının dengeli geçtiğini belirterek, "İkinci yarıda çok şık bir golle öne geçtik. Ancak son dakikada çok gereksiz bir faul pozisyonundan sonra kalecimizin de oyuncumuzun ayağına takılmasıyla bir gol yedik. Maç berabere bitti. Geçen sene hafta Giresunspor maçı yine 1-1 bitmişti. Ancak o maçta biz geriden gelmiştik. Bu maçta son dakikada gol yemek ağır oldu. Deplasmanda 3 puana çok yaklaşmıştık ama olmadı. Her iki takım için de güzel bir mücadele oldu. Gelecek hafta Akhisarspor ile oynayacağız. İnşallah burada kaybettiğimiz 2 puanı, o maçı kazanarak telafi ederiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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