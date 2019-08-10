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"Bayram trafiği"ne havadan denetim

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan ve karadan denetleniyor.

10.08.2019 13:57
Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan ve karadan denetleniyor.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, helikopterle incelemeler yaptı.
Bayram süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetime, karadan da 7 jandarma trafik timi, 6 asayiş timi, 2 motorlu asayiş timi, 1 plaka tanımlama sistemi (PTS) aracı, 1 olay yeri inceleme timi ve 3 bölge trafik ekibi katıldı.
Denetimler kapsamında 321 araç, takip mesafesi, şerit ihlali, motosiklette kask kullanımı ve yüklü araçlarda branda kullanılması gibi konularda kontrol edildi.
Vali Su, genel itibarıyla sürücülerin trafik kurallarına uyduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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