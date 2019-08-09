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Bayram trafiği yoğunluğu
09.08.2019 15:45
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Kaynak: DHA
Yarasa dışkısı toplarken kayaların arasına sıkışan adam 4 gün sonra kurtarıldı
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