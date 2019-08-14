Bayram trafiğine havadan denetim

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolunda Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-605 kara yollarının Kocaeli bölümünde oluşturduğu yoğunluk helikopterle takip edildi. Güncel Kaynak: AA
İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle, otoyolun Sakarya-Kocaeli arasındaki kesimi ile aynı güzergahta D-100 ve Kandıra-İzmit arasındaki D-605 kara yollarındaki yoğunluğu havadan inceledi.
Denetlenen yollarda akıcı bir yoğunluk olduğu gözlenirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.