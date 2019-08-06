Bayram ve Akdoğan ailelerinin mutlu günü

İş adamı Arslan Bayram'ın kızı Lerzan Bayram, iş adamı Ahmet Akdoğan'ın oğlu Atakan Akdoğan ile evlendi.
İş adamı Arslan Bayram'ın kızı Lerzan Bayram, iş adamı Ahmet Akdoğan'ın oğlu Atakan Akdoğan ile dünya evine girdi. Haliç
Kongre merkezinde düzenlenen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 23'üncü dönem Milletvekili Prof. Dr. Mithat Melen, Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Esra Tokar, Melike Kapıcıoğlu ve Gökhan Erdem yaptı. Nikah törenine medya, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok önemli isim katıldı.
Nikah töreni sonrasında Cümbüş Cemaat müzik grubunun söylediği şarkılar eşliğinde davetliler gönüllerince eğlenirken, gelin ve damadın iş arkadaşları ise çitleri yalnız bırakmadı. - İSTANBUL