Bayram Vural Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız HATAY BELEN belediye başkan adayı olan Bayram Vural isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. HATAY BELEN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Bayram Vural isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız HATAY BELEN adayı Bayram Vural kimdir? Bağımsız HATAY BELEN adayı Bayram Vural yüzde kaç oy aldı?

Bayram Vural Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız HATAY BELEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Bayram Vural BELEN ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. BELEN ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Bayram Vural adlı Bağımsız adayı toplamda 38 adet oy sayısına ulaştı.

HATAY BELEN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.