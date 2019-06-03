Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı

Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 YaralıKontrolden çıkan araç defalarca takla attı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, Malatya
'dan Adıyaman'a, Ramazan Bayramı
dolayısıyla gelen ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman'a, yakınları ile bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan
Karayolu Gökçay Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem
, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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