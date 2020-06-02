Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te bayram sonrası kutlama için babasının evine giden ve korona virüs testi pozitif çıkan hastanın ev karantinasında bulunan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi durumlarının ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı
02.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:05
Gaziantep'te bayram sonrası kutlama için babasının evine giden ve korona virüs testi pozitif çıkan hastanın ev karantinasında bulunan eşi, oğlu, babası, annesi ve kardeşi durumlarının ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te sanayide çalışan A.K., İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının evine geçmiş bayram kutlaması için gitmiş, yaptırdığı korona virüs testinin sonucunu beklemeden bayram ziyaretine giden A.K.'nın testi pozitif çıkmıştı. A.K. hastaneye kaldırılırken A.K.'nin kaldığı baba evi de dahil toplam 12 ev ile bu evlerde yaşayan 66 kişi karantinaya alınmıştı.
A.K.'nın eşi G.K., oğlu O.Ö.K., babası M.K., annesi Z.K. ve engelli kardeşi M.K, durumlarının ağırlaşması sonucu İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen 5 kişinin de tat duyularını kaybettiği ve yüksek ateş gibi diğer belirtiler nedeniyle hastaneye başvuru yaptığı belirtildi. Hastanenin palyatif bölümüne yatırılan 5 kişiden numune alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 12 evde karantina devam ederken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP’li ismin sorusu, İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü’yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Haberler››Güncel››Bayram ziyaretine giden hastanın ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:02: Son dakika! RİZE Koronavirüsü yenen Tuğba hemşireye meslektaşlarından pankartlı sürpriz - Haber 13:01: İran'da vaka sayısı yeniden artışa geçti - Haber 13:01: İsrail güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 13:00: Bebekli Kilise'de temizlik - Haber 12:59: flaş - Haber 12:33: İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti - Haber 12:29: Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar - Ekonomi 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı - Magazin