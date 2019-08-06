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Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 30 bini bulurken, gidişler devam ediyor.

06.08.2019 10:13 Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu
Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 30 bini bulurken, gidişler devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Randevusu olmayanlar gönderilmiyor

Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırmayan ve randevu almayanların ülkesine gitmesine izin verilmiyor.

Aşırı sıcaklar Suriyelilerin vatan özlemine engel değil

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Sıcakta saatlerce bekleyen Suriyeliler vatan özlemlerini gidermek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor.

Suriyelilerin Kurban Bayramı için gidişinin 9 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kurban Bayramı, Türkiye, Sabah, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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