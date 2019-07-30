Haberler» Güncel» Haber

Bayrama sayılı günler kala uyarılar peş peşe geliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanın kesileceği bıçakların keskin olması gerektiğini ve kesim işlemi sırasında hayvana can çektirmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

30.07.2019 12:22 Bayrama sayılı günler kala uyarılar peş peşe geliyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanın kesileceği bıçakların keskin olması gerektiğini ve kesim işlemi sırasında hayvana can çektirmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde asırlardan beridir baba mesleklerini sürdüren baba Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Baran Bıçakçı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, işlerinde yoğunluğun arttığını belirtti. Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemine değinerek, kesim sırasında bıçakların keskin olması ve kesilecek kurbanlığa can çektirilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Hayvanlar can çekişmeyecek"

Murat Bıçakçı, "Kurbana sayılı günler kaldı. Yani kurban bıçaklarını bilenecek olanları bir an önce getirsinler bilemeye başlayalım hayvanlarını rahat rahat kessinler. Kurbanlıklar kesilirken bıçakların keskin olmaları lazım. Dini yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım. Bıçaklar keskin olacak hayvanlar can çekişmeyecek, işin ehli olan bıçakçılara biletmeleri lazım. Yani seyyarlar, onlar bunlar hikaye" dedi.

"Bıçakların keskin olması şart"

Alaattin Baran Bıçakçı ise, "Bıçakların keskin olması şart. Hayvana can çektirmemesi gerekiyor. Herkes bileyici değil, bıçaklarını bıçakçılara getirsinler. Bıçakları kötü olanlar paraya kıyıp güzel bıçak alsınlar. Hayvana can çektirmesinler" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kurban Bayramı, Murat Bıçakçı, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22   Trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı
15:21   MEB Türkiye'nin "eğitim haritasını" çıkardı (1)
15:21   TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan biri öldü, diğeri yaralı
15:21   BURSA PASAJIN TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
15:21   - Bakan Çavuşoğlu'ndan Tayland ile Ticaret Anlaşması Müjdesi
15:20   Jennifer Lopez 90 kişilik ekip ve 10 tırla Antalya'ya geliyor
15:20   Bakan Pekcan, Türkiye – Paraguay İş Forumu'na katıldı