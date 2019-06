Bayramda 7 bin 421 kişi Babadağ'da yamaç paraşütü yaptı

Kaynak: AA

ALİ RIZA AKKIR - Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Babadağ'da, 9 günde 7 bin 421 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.Adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşadığı merkezin Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görmesi, turizmcilerin yüzünü güldürdü.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin bayram tatilinde çok sayıda turist ağırladığını, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyrukları oluştuğunu söyledi.Bayramdan sonraki dönemde de otelcilerden alınan verilere göre rezervasyonların çok iyi olduğunu ifade eden Çıralı, "Bu sene bugüne kadar 32 bin 406 uçuş yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 bin uçuş fazla. Bayram tatilinde de 7 bin 421 kişi yamaç paraşütü uçuş gerçekleştirdi." dedi.Babadağ'dan geçen yıl 162 bin uçuş yapıldığını hatırlatan Çıralı, bu yıl hedefin 200 bin uçuş olduğunu vurguladı."Yaz kış yamaç paraşütü yapılabiliyor"Babadağ'daki bin 200, bin 700, bin 800 ve bin 900 metredeki pistlerinin dünya standartlarında olduğunu belirten Çıralı, şu değerlendirmede bulundu:"Bu yıl hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum. Babadağ'a yapılan teleferik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 2020 Temmuz'da teleferiği açmayı planlıyoruz. Babadağ'daki uçuş sayıları her yıl üzerine koyarak ilerliyor. Yaz kış yamaç paraşütü yapılabiliyor. Çinlilerle ilgili yapılan çalışmaların ardından kış döneminde de özellikle Uzak Doğu'dan çok sayıda turist ağılıyoruz. Her geçen gün reklamıyla birlikte misafir sayısı da artış gösteriyor."Babadağ'dan yamaç paraşütü yapan herkesin Ölüdeniz manzaralı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını dile getiren Çıralı, özellikle bu görsellere bakıp hayran kalanların Babadağ'a geldiğini belirtti.Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, Babadağ'ın konumuyla yamaç paraşütünde dünyanın en güzel noktalarından biri olduğunu belirtti."Turistler mutlaka Ölüdeniz'i havadan görmek istiyor"Bayram tatilindeki yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini ifade eden Akçay, şunları söyledi:"Güzel bir bayram geçirdik. Türkiye'nin birçok ilinden bölgeye gelen tatilciyi gökyüzünde ağırladık. Yamaç paraşütüne ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka Ölüdeniz'i havadan görmek istiyor. Tatilcilere, gökyüzüne hayatlarında unutamayacakları dakikalar yaşatıyoruz. İsteyen adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. İsteyen de bir tüy gibi havada süzülüp anının keyfini çıkarıyor. Yamaç paraşütüyle Babadağ'dan uçanlar mutlaka yine yapmak istiyor. Fethiye'ye gelen herkese, dünyanın en iyi manzarasını gökyüzünden görmeden gitmemelerini tavsiye ediyoruz."