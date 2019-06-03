Bayramda Aliağa mevsim normallerinde

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları Aliağa ve çevresinde bayram süresince mevsim normallerinde seyredecek. Kent genelinde yağış ya da fırtına beklenmiyor.Bayram haftası boyunca ülkemizde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerimizde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bayram haftası süresince Aliağa'da hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:4 Haziran Salı (Bayramın 1.Günü): Hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 28 derece5 Haziran Salı (Bayramın 2.Günü): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 29 derece6 Haziran Salı (Bayramın 3.Günü): Hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 29 derece - İZMİR