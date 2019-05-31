Bayramda beslenme önerileri

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Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eren, ramazanda değişen beslenme düzeninin bayramda yeniden değişeceğini belirterek, bu nedenle Ramazan Bayramı'nda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın son günlerinde hava sıcaklığının arttığını, bunun da oruç tutanları zorladığını belirtti.Ramazanla birlikte beslenme ve uyku düzenin değiştiğini, Ramazan Bayramı'nda yeniden değişiklikler yaşanacağını aktaran Eren, bu nedenle olumsuz bir durum yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.Bayramın ilk günlerinin geçiş dönemi olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:"Ramazan dolayısıyla değişen beslenme alışkanlığımız, bayramın gelmesiyle bir daha değişecek. Bu nedenle bayramın ilk günlerinde çok dikkatli olmalıdır. İnsanlar sağlık sorunları yaşamamak için bazı şeylere dikkat etmeli. Ramazanda uzun zaman aç ve susuz kaldık. Bu ara geçişte dikkat edeceğimiz önemli şeyler, örneğin bayram sabahı kesinlikle ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Bunun yerine hafif bir kahvaltı tercih edilmeli. Bununla birlikte gün içerisinde hafif ara öğünleri tercih etmemizde yarar var. Karbonhidrat yerine daha çok sebze ağırlıklı yemekleri tercih etmek gerekiyor.""Tatlı tüketimine dikkat edilmeli"Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketiminin çok olduğunu kaydeden Eren, "Misafire bir şeyler ikram etmek onu ağırlamak anlamına gelmez. Bazen gelen misafire zarar da vermiş oluyoruz. Misafir ağırlayacak olanların mutlaka hafif tatlılar tercih etmesi gerekiyor. Sütlü tatlılar veya meyveler tercihler edilmeli. Gazlı içeceklerden ve hazır meyve sularından uzak durmak gerekiyor." dedi.Vücudun dengesinin bozulmaması için bol bol su içmek gerektiğini belirten Eren, "Bayram sofraları daha çok karın doyurmak için değil de sevdiklerimizle bir araya gelme vesilesi olsun." ifadesini kullandı.