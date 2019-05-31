Bayramda beslenme ve şekere karşı uzmanlar uyarıyor.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının bitimine sayılı günler kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Fatma Aydın, Ramazan ayı sonrası oruç tutan vatandaşları, bayram süresince aşırı yemekten ziyade, az ve sık yemek yemesi gerektiğini ifade etti.

AZ VE SIK YEMEK YİYİN

Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar olmak üzere oruç tutan vatandaşların 2 öğün tükettiğine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Fatma Aydın; "Vatandaşımız, Ramazan ayı boyunca 2 öğün şeklinde beslendiler. Oruç tutan vatandaşların Bayram süresince aşırı yemekten uzak durmaları gerekiyor. Bayram sürecinde az ve sık yemek yemek sağlık açısından önemli. Ayrıca besinlerin yeterli çiğnenmesini ve yavaş yavaş tüketilmesi sayesinde başta hazımsızlık olmak üzere, sindirim sistemi problemlerinin önüne geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.

ŞEKERDEN UZAK DURUN

Bayramda şeker tüketiminin arttığına dikkat çeken Dr. Aydın; "Biliyoruz ki bayramların vazgeçilmez ikramı tatlılar. Başta şeker hastaları, tansiyon ve kalp hastaları, obezite hastaları olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı aşırı tatlı tüketimine karşı uyarıyoruz. Tatlı seçiminde evde yapılmış az şekerli ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Ve gün içinde bol miktarda sıvı tüketimi faydalı olacaktır" dedi. Kronik hastalara ilaçlarını ihmal etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Dr. Aydın, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Kaynak: Bültenler