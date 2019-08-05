Bayramda dört ayaklı dostlarımız kedi ve köpek pansiyonlarında

Türkiye'nin online hizmet platformu, Temmuz 2018 – Temmuz 2019 dönemi boyunca kedi ve köpek pansiyon ve nakil hizmet taleplerini inceleyerek oluşturduğu dosyaya göre son 1 yılda kedi oteli ve bakıcısı talepleri köpek oteli ve bakıcısı taleplerinin oldukça üzerinde. Geçtiğimiz yıl 9000 adet kedi oteli ve yaklaşık 2400 kedi bakıcısı talebi bulunurken, köpek oteli ve bakıcısı talep adedi toplam 7684. Kedi ve köpek otellerine talep en çok bayram döneminde olurken, pet nakil servislerini ise en çok Didim, Kuşadası, Çanakkale ve Datça'ya ulaşım için kullanıyoruz.

YAZ AYLARINDA EVCİL HAYVANLARIMIZ OTEL VE BAKICILARA EMANET

Verilere göre, geçtiğimiz yıldan bu yana en çok Ağustos, Temmuz ve Mayıs aylarında evcil dostlarımızı otel ve bakıcılara bıraktık. Yaz tatili ve bayram tatilinde evcil hayvanlarını emanet edecek otel ve bakıcı arayanlar ise çoğunlukla İstanbul'da.

Otellere en fazla talep ise 1 haftalık kalma süresi için yapılıyor. Kediler daha uzun süreyle bırakılabilirken, köpek sahipleri ise daha kısa süreli otel ve bakıcı talebinde bulunuyor.

NAKLİYE ÜCRETLERİ, KEDİ VE KÖPEK PANSİYONUNDAN DAHA PAHALI

Son 1 yılda pet nakil taleplerinin, ortalama ücretlerinin 535 TL civarında olduğu görülüyor. Hayvan dostlarımız için pansiyon ücretleri 310 TL dolaylarındayken, münferit bakıcı ücretleri ise ortalama 160 TL.