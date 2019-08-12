Bayramda evsiz kaldılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile birlikte samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Yeniköy Kendirlik Mahallesi'nde gece saatlerinde ahşap evde çıkan yangın yakındaki diğer binaya sıçardı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmada yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Döndü Tuncer ve Süleyman Tuncer'e ait evde çıkan yangının boyutları gün ağırması ile birlikte ortaya çıktı.



Yangında mağdur olan aileleri ziyaret eden Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA