Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il hava durumu

Ramazan Bayramı tatilinde ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de özellikle iç ve doğu bölgelerde kendisini hissettirecek. Hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde tatil süresince havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri olabileceği tahmin ediliyor.

Nüfus yoğunluğunun artacağı Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde bu sürede yağış öngörülmüyor. Bu bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince Ankara'da havanın genellikle az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kentte kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Başkentte en yüksek hava sıcaklıkları 28-31 derece civarında olacak.

İstanbul'da yağış beklenmezken, hava genellikle az bulutlu olacak. Öğleden sonraları parçalı bulutlu hava tahmin edilirken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26-28 derece civarını bulması öngörülüyor.

İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de de yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Antalya'da Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçmesi, en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece civarında olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife günü Edirne, Kırklareli'de sabah ve öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya'da ise öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'daki diğer yerlerde havanın parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklıkların 25 ile 29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 30 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramın 2. ve 3. günleri ise Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu sıcaklıkların en yüksek 25 ile 30 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bayram süresince İstanbul'da yağış beklenmezken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.