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BAYRAMDA HER KESEYE UYGUN TATİL
09.08.2019 16:07
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Kaynak: DHA
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu
Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu
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