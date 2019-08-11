Haberler» Güncel» Haber

Bayramda ilk ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı

SAMSUN (İHA) – Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, Kurban Bayramı sabahında ilk ziyaretini şehit olunun kabrine gerçekleştirdi.

11.08.2019 11:01 Bayramda ilk ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı
SAMSUN (İHA) – Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, Kurban Bayramı sabahında ilk ziyaretini şehit olunun kabrine gerçekleştirdi.

18 Nisan 1992 yılında Iğdır Pamuk Geçidi mevkiinde bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan bir tanesi olan Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, Kurban Bayramı sabahında ilk ziyaretini Samsun Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikteki şehit oğlunun kabrine gerçekleştirdi.

"Gözlerim yolda kalmasın diye ben sana geldim"

Şehit oğlunun kabir başında dua eden anne Bedriye Hamlı, "Gel diyorum gelmiyorsun. Gözlerim yolda kalmasın diye ben sana geldim. Mecburum ben sana gelmeye. Seni çok özledim mavi gözlü paşam. Sen olmayınca bayramların tadı yok. Şehit annesi için bayram demek özlem demek. 27 yıldır oğlum gelecek diye bekliyorum ama ne gelen var ne de giden. Şehit anneleri bayramların en çok mağdur olanlarıdır" dedi. - SAMSUN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
13:26   KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
13:25   "Batı Karadeniz'in Efes'i": Prusias ad Hypium Antik Kenti
13:22   ADANA TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
13:22   ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
13:20   Kestane dalını sepete dönüştüren usta eller zamana direniyor
13:20   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu