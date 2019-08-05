Bayramda İstanbul'da kalanlara 5'i 1 yerde eğlence

,(Kurumsal Haber) –

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalacaklar için birçok etkinlik gerçekleştirme fırsatı sunuluyor.

Perakende ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Viaport, İstanbul'da kalanları 9 fonksiyonlu marinası olan Viaport Marina'ya, serinlemek isteyenleri aquapark'a, safari keyfini yaşamak isteyenleri Aslan Park'a, sualtı dünyasının egzotik canlılarıyla derinlere dalmayı isteyenleri Timsah Park'a, adrenalin tutkunlarını ise Korsan Adası Tema Park'a davet ettiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayramda İstanbul'da kalanlar ve İstanbul'a gelenler için en iyi alternatiflerden biri olan Viaport Marina, bu yıl kapılarını açan Marina Aquapark'ta çocuklu ailelerin serinleme duraklarından biri olarak hizmet veriyor. 17 su kaydırağı, özel temalı interaktif çocuk grubu, sprey park ve dalga havuzu bulunan park, Avrupa'nın en yüksek kaydırağı olan Looping Rocket, adrenalin isteyenlere de 24,5 metre yüksekliğinden aşağı kayma keyfini yaşatıyor. Tesiste sadece çocuklara özel de 9 adet kaydırak bulunuyor."

"Viaport Marina içerisinde bulunan eğlence meydanına kurulan dev Korsan Gemisi, eğlencenin yeni giriş kapısı olarak hizmet veriyor. Geminin içerisinde bulunan korsanlara ait olan dekorlar müze keyfinde bir deneyim yaşatırken, korsan gemisinin hemen ardında bulunan dev tema park da yine bayramda eğlenmek isteyen aileleri bekliyor olacak" ifadeleri yer alan açıklamanın devamında, "2,5 saniyede 110 kilometre hıza çıkabilen, Avrupa'nın en hızlı beşinci roller coaster'ı Red Fire'ın bulunduğu Korsan Adası Tema Park'ta yine her yaştan ziyaretçiye özel eğlence üniteleri bulunuyor. Korsan Gemisi ise her akşam 19.30'da ve 21.00'de düzenlenen muhteşem korsan dans show'uyla, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor" denildi.

DÜNYADA 30 ADET BULUNAN BEYAZ ASLAN'IN 4'Ü ASLANPARK'TA

'Aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden canlılar da Aslan Park'ta ziyaretçilerini bekliyor' diye devam eden açıklamada şunlar yer aldı:

"Dünyada yalnızca 30 adet kalan ve nesilleri tükenmekte olan Beyaz Aslan'ların 4 tanesi de yine Aslan Park'ta ziyaretçileri bekliyor. Mayıs ayında Aslanpark'ta dünyaya gelen ve İstanbul'un ilk bengal kaplanları olarak ünlenen bebek kaplanları sevmek ve fotoğraf çektirmek de bayramda yapılması gerekenlerden biri. Timsah Park ise, sualtı dünyasının nefes kesen yaşamına tanıklık etmek isteyenleri bekliyor. Köpekbalıkları, dev vatozlar ve binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Timsah Park'ta, kaplumbağlar, cüce timsahlar ve yüzlerce kuşun içerisinde bulunduğu ve ziyaretçilerin elleriyle kuş besleyebildiği Kuş Cenneti bulunuyor. Egzotik Sualtı Dünyasına dair canlılar ile buluşmak bayramda diğer bir alternatif."

"9 fonksiyonlu olarak hayata geçirilen Viaport Marina 'Outlet' konseptiyle, deniz üzerinde alışveriş keyfini doyasıya yaşatıyor" şeklindeki açıklamada, "Dünyaca ünlü markaların "outlet" ürünleriyle hizmet verdiği Viaport Marina'da, lüks ürünlere çok uygun fiyatlarla sahip olunabiliyor. Viaport Marina içerisinde bulunan, sinema, bowling ve eğlence merkezi de yine alışverişten sonra yapılabilecek en iyi alternatiflerden" ifadelerine yer verildi.