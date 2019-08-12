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Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri, bayramın ikinci gününde sıcaklıkların artmasıyla soluğu Menekşe plajında aldı.

12.08.2019 13:45
Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kent sakinleri, bayramın ikinci gününde sıcaklıkların artmasıyla soluğu Menekşe plajında aldı. Binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kent sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla Menekşe plajına akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde bazı vatandaşların dubaların ardında yüzmeye çalıştığını ancak cankurtaran ekiplerinin botla yanlarına gelerek onları uyardığı görüldü. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte mangal yaptı. Sahillerde yoğun kalabalığı fırsat bilen işportacılar da ürünlerini sattı.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
Bayramda İstanbullular Menekşe plajına akın etti

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Kaynak: İHA

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