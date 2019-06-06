Bayramda kaplıca ve çamur banyolarına ilgi

DURMUŞ GENÇ - Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları mineral değerleri, ideal sıcaklığı ve yüksek debisiyle bu bayram da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye
'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da yabancı turistlerin çamur savaşlarına ev sahipliği yapıyor.
Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'na gelen turistler, Köyceğiz, Marmaris
ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle taşınıyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de karayoluyla ulaşım sağlanıyor.
Yaz sezonunda günde yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiği ve cildi güzelleştirdiğine inanıldığı için "güzellik çamuru" olarak da adlandırılıyor. Antalya
, Marmaris ve Fethiye
'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalı'nda bindikleri teknelerle Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarına ulaşıyor. Köyceğiz'de sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölemez Dağı'nın eteklerinde yer alan Sultaniye Kaplıcaları'nın tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapının da bulunduğunu kaydetti.
Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece arasındaki sıcaklığı ve mineral zenginliğiyle dikkati çektiğini anlatan Ceylan, ziyaretçilerin bu nedenle de bölgeyi tercih ettiğini söyledi.
Sultaniye Kaplıcalarının milattan önce 100 yıllarında Kaunoslularca kullanıldığının bilindiğini aktaran Ceylan, bölgenin daha sonra Romalılar döneminde hastane haline getirildiğini ve girişine "Tanrılar adına buraya ölüm giremez" yazıldığını, Ölemez Dağı'nın da ismini buradan aldığını bildirdi.
165 bin ziyaretçi
Bayram tatili dolayısıyla kaplıcalarda bir yoğunluk yaşandığını ve yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini beklediklerini anlatan Ceylan, "Sultaniye Kaplıcaları'na Türkiye'nin yanı sıra Rusya
, İngiltere
, Hollanda
, Fransa
, Almanya
ve Baltık ülkelerinden ziyaretçiler geliyor. Kaplıcalar yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Sultaniye kaplıcalarını 100 bin yerli 65 bin yabancı turist ziyaret etti." dedi.
Sultaniye'nin, içindeki mineral yoğunluğu bakımından Venezuella
'dan sonra dünyanın en önemli ikinci kaplıcası olduğunu vurgulayan Ceylan, yıl boyu açık olan kaplıcaların Türkiye'nin her bölgesinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Kaplıcanın suyunun kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içerdiğini anlatan Ceylan, ziyaretçilerin önce çamur havuzlarına sonra temizlenerek kaplıcalara girdiğini söyledi.
Rus turistler önce çamura sonra havuza giriyor
Rusya'dan tatil için Marmaris'e gelen İrina Pulitinava Sultaniye Kaplıcaları'na ailesi ile geldiğini belirterek, "Kaplıcalar çok güzel. Rusya'da da var ancak bu kadar iyi değil. Özellikle buradaki çamur banyolarını çok beğeniyorum." dedi.
Türkiye'ye daha önce de birkaç kez geldiğini anlatan Pulitinava, Türk insanın da çok iyi olduğunu ifade etti.
Pulitinava'nın kızı İvidina Pulitinava da kendi eşi ve çocuklarıyla birlikte kalabalık şekilde tatile çıktıklarını, Marmaris'te çeşitli turlara katıldıklarını, bunlardan en eğlencelisinin ise çamur banyoları olduğunu söyledi.
Muğla'nın doğasına hayran kaldığını anlatan Pulitinava, her yıl Türkiye'ye tatil için gelmek istediklerini anlattı.
Rus turistlerden Anton Uzanov ise tatil için Türkiye'nin çok cazip olduğunu söyledi.
10 günlük tatil için Marmaris'e geldiklerini ve teknelerle seyre çıktıklarını anlatan Uzanov, "Sultaniye kaplıcaları ve çamur banyolarını çok beğendim. Arkadaşlarımızla çamur savaşı yaptık ve çok eğlendik. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.
Uzanov, tatil için tekrar Türkiye'ye ve Muğla'ya gelmek istediğini dile getirdi.
Kaynak: AA
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