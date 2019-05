Bayramda merdivenaltı ürünlere dikkat

Kaynak: İHA

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk Şeker, Ramazan Bayramı 'nın yaklaşmasının ardından çikolata, şeker ve giyim tüketimini artması sebebiyle vatandaşları sağlıklı ürünleri almaları konusunda uyararak, "Kayıt dışı satış yapan yerlerden alış veriş yapmayın. Bütçenizden ziyade sağlığınızı düşünün" dedi.Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk Şeker, bayramda vatandaşların merdiven altı tabir edilen imalathanelerde üretilen ürünleri almamaları konusunda uyardı.Kaçak üretilen bazı gıda ürünlerinin zehirlenmelere de yol açabileceğine dikkat çeken Berk, "Çarşı, pazar ve sokaklarda rastgele tezgAh açan, esnafımızın emeğine; halkın sağlığına göz dikerek kaçak üretim yapan kişilere itibar etmeyelim. Sağlıklı olmayan ortamda üretilen ve etiketsiz satışa sunulan bayram şekeri, çikolata, tatlı ve unlu gıda ürünlerinden uzak duralım. Bayram dolayısıyla giyim kuşamın yanında daha çok çikolata, şekerleme, lokum, draje ve tatlı talebinin yoğunluğuna bağlı olarak sağlıksız şartlarda üretilen mallar sahte markalarla, janjanlı ambalajlarla piyasaya sürülüyor. Maliyeti düşürmek adına şeker yerine tatlandırıcılar, antep fıstığı yerine bezelye, tereyağı yerine ise aroma ve margarin hatta kullanım tarihi geçmiş un, yağ, fıstık ve ceviz kullanılarak hastalıklara yol açıyor. Kalitesiz hammadde kullanılarak üretilen bu ürünler, sağlığı tehdit ediyor. Bu noktada sağlığın, paradan daha önemli olduğu unutulmamalı. Kendi sağlığımızı da, ailemiz ve bizleri ziyarete gelecek dostlarımızın sağlığını da tehlikeye atmayalım" diye konuştu."Esnafına sahip çık"Şehrin ekonomisinin can damarı olan esnaflara sahip çıkılmasını da isteyen Başkan Berk "Kaliteli ve sağlıklı ürünler tüketmesi için vatandaşlara öncelikle kendi mahallelerinden, kent esnaflarından alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Ürünleri alırken mutlaka üretim ve son kullanma tarihlerine bakmalarını tavsiye ediyoruz. Güvendikleri esnaftan alışveriş yaptıklarında, aldıkları üründe eksiklik olursa bir muhatapları olur. Bayram alışverişlerimizi kendi esnafımızdan yapalım. Vatandaşlarımızdan şu zor günlerde, bayram arifesinde esnafımıza destek olması çağrısında bulunuyoruz. Alışverişlerini esnaftan yapmayı bir nebze de olsa esnafa katkı sunmayı vatandaşlarımızdan bekliyoruz şehrin ekonomisinin can damarı olan esnaflarımızı, mağdur etmeyelim. Sıcak paramızı şehrimizde kullanıp, şehrimizin ekonomisini canlandıralım" diye konuştu.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk esnafı da uyararak her zamankinden daha dikkatli olmalarını isteyerek, tüketicilerin daha rahat bir şekilde alışveriş yapmaları konusunda vatandaşlara yardımcı olmalarını, güler yüz göstermelerini, müşteri memnuniyetine önem vermelerini tavsiye etti.Esnafların işyerlerinde yüklü miktarda para bulundurmamalarını da hatırlatan Berk, işyerlerine alışveriş bahanesi ile gelen ve şüpheli davranışlar sergileyen şahıslara dikkat edilmesini, çarşılarda, pazarlarda yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyanık olunmasını, şüpheli görülen vatandaşların emniyete bildirilmesini önerdi. - İZMİR Aliağa