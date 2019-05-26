26.05.2019 17:00
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Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlülerin alacakları ücretler belli oldu. Hadise 750 bin lira ile bayramın en çok kazanan ismi olacak.

Kenan Doğulu'dan Sıla'ya Ayşe Hatun Önal'dan, Volkan Konak'a kadar birçok şarkıcı, 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Bayram öncesi Konser fiyatları güncellenen ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı.

İşte bayramda ünlülerin kazançları ve sahne alacakları yerler;

HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme

SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya

SILA: 160 bin lira/Kıbrıs

GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya

AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme

EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya

YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme

ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs

BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya

SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul

LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme

KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs

MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs

VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs

ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs

FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs

HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs

AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya

SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs

Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu Sıla, Edirne, Ramazan Bayramı, Magazin


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