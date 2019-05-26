Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu

Kenan Doğulu'dan Sıla'ya Ayşe Hatun Önal'dan, Volkan Konak'a kadar birçok şarkıcı, 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Bayram öncesi Konser fiyatları güncellenen ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı.
İşte bayramda ünlülerin kazançları ve sahne alacakları yerler;
HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya
KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme
SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya
SILA: 160 bin lira/Kıbrıs
GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme
EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya
YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme
ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs
BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya
SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul
LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme
KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs
MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs
VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs
ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs
FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs
HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs
AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya
SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs
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