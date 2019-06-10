Bayramda Sarp Sınır Kapısını 231 bin 139 kişi kullandı

Sarp Sınır Kapısı
'ndan 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinde 232 bin 66 kişi giriş-çıkış yaparken, araç-giriş çıkış sayısı ise 18 bin 237 olarak açıklandı. Türkiye
'nin Gürcistan
üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin
'in Sarp Sınır Kapısı'ndan, Ramazan Bayramı'nda giriş-çıkış sayıları Kemalpaşa
Kaymakamlığı tarafından açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Sarp Sınır Kapısı'ndan 231 bin 139 kişi giriş-çıkış yaparken, 18 bin 237 kişinin ise aracıyla giriş- çıkış yaptığı açıklandı. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Ekonomi