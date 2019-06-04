Bayramda şehitler unutulmadı

Nizip
ilçesinde vatandaşlar, Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde şehitlerin ve yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Nizip Asri Mezarlığındaki şehitliğe gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Burada şehit mezarlarını sulayarak temizlik yapan vatandaşlar daha sonra ise hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.
Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar dualar ettiler. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Nizip Asri Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşadı.
Yakınlarını ziyarette gelen vatandaşlar, "Onlar hayatını kaybetti diye onları unutmamak lazım. Onların bedeni ölüyor, ruhları değil. Allah hakkı rahmetine kavuşan bütün vatandaşlarımızın mekanını cennet olsun" diye konuştular.
Kaynak: AA
Güncel