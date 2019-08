"Bayramda şerbetli tatlılar yerine mevsim meyveleri ikram edelim"

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, Kurban Bayramı'nda, şerbetli tatlılar yerine mevsim meyvelerinden oluşan bir tabağın ikram edilmesini önerdi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı tatlı ve çeşitlerinin şeker oranının yüksek olduğunu ve bu şerbetli tatlıların diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi hastalıklara yol açabildiğini söyledi.

Bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlılar yerine vitamin açısından zengin mevsim meyvelerinin ikram edilmesini öneren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Büyük porsiyonlar halinde ikram edilen şerbetli tatlılara 'hayır' demeyi bilelim. Porsiyonları mümkünse azaltmakta yarar var. Şerbetli tatlılar yerine alternatif olarak sütlü tatlılar ve özellikle mevsim meyveleri tüketelim. Mevsim meyveleri hem enerji alınımını azaltacak, hem doymuş yağ oranımızı azalatacak. Taze meyvelerin vitamin değerleri çok yüksektir. Özellikle C ve A vitamini çok ön planda ve sağlığımızı çok olumlu etkiliyor.

Kalp damar hastalıkları ve böbrek hastalıklarının yanı sıra her hastalıktan da koruyabiliyor. Sindirim sisteminin sağlığının korunması, kanserden korunmak, kalp damar hastalıklarından korunmak için lütfen taze sebze ve meyve tüketin, sofranızda ve tabaklarınızın en az yarısı dolu olacak şekilde yer verin."

"Eti küçük porsiyonlar halinde tüketin"

Bayramda et tüketiminin üst seviyelere çıktığını ve fazla protein alımının bazı rahatsızlıklara yol açabildiğini de söyleyen Pehlivan, et tüketirken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Et tüketiminin küçük porsiyonlar halinde günde iki öğünü geçmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Pehlivan, "Kırmızı et doymuş yağ açısından zengin bir besin olduğu için risk oluşturuyor. Çünkü kolesterolümüz ve kandaki yağ oranımız artabiliyor. Bu da bizim için kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları açısından risk oluşturuyor. Aynı zamanda enerji alımını da artırıyor. Eğer enerjiyi harcamazsak obezite için bir davetiye çıkarttığı için et, dikkatli kullanılması gereken bir besindir." şeklinde konuştu.

Pehlivan, et yemeklerinin yanında sebze yenilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA