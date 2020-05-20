Bayramda sokağa çıkma talebinde bulundu, onay KKTC'den geldi

Bayramda sokağa çıkma talebinde bulundu, onay KKTC'den geldiSİVAS'ta yaşayan Mehmet Bülent Özçelik (50), Ramazan bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili kümes hayvanlarına bakmak için izin almak istedi.

20.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:34
Bayramda sokağa çıkma talebinde bulundu, onay KKTC'den geldi
SİVAS'ta yaşayan Mehmet Bülent Özçelik (50), Ramazan bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili kümes hayvanlarına bakmak için izin almak istedi. Yanlışlıkla Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın sitesine başvuru yaptı. KKTC İçişleri Bakanlığı ise talebi onayladı.
Sivas'ta yaşayan bilgisayar firması sahibi evli 2 çocuk babası Mehmet Bülent Özçelik, Ramazan bayramında 81 il de uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak köydeki kümes hayvanlarına ve arılarına bakabilmek için izne ihtiyaç duydu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde bulunan tavuk ve arılarının bakımı için izin almak isteyen Özçelik, internetten araştırırken 'İçişleri.gov.tr' olarak bulduğu adrese girdi. Daha sonra Seyahat İzin Belgesi ile ilgili bilgilerini dolduran Özçelik, başvurusunu tamamladı. Özçelik'e 1 gün sonra sokağa çıkma yasağı olan günler için izin talebinin onaylandığına dair mail geldi. Mailde bulunan belgeyi indiren Özçelik, iznin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiğini fark etti. Önce ne olduğunu anlayamayan Özçelik, daha sonra yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptığını anladı. Aynı zamanda KKTC İçişleri Bakanlığı'nin bu talebi onaylamasını da şaşkınlıkla karşıladı. Gelen belgeyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, izin için Sivas Valiliği'ne başvurdu.
'BU BELGEYİ SAKLAYACAĞIM'
Hem kendi hatasına, hem de KKTC'nin izni onaylamasına şaşırdığını belirten Bülent Özçelik, "23 ve 26 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ben de özellikle kümes hayvanlarımın mağdur olmaması için bu kapsamda serbest seyahat belgesi için başvuruda bulunmak istedim. İnternette gezinirken 'İçişleri.gov.tr' olarak gördüğüm adrese girdim. Bana ait bilgileri istedi ve doldurdum. Ertesi gün bana hemen onay maili geldi. Başvurumun onaylandığı yazıyordu. Belgeyi indirdim ancak bir şey dikkatimi çekti. Talebim KKTC tarafından onaylanmıştı. Bunu çok ilginç buldum. Bununla birlikte TC numaram, adresim ve irtibat numaram da vardı. Bu benim için koronavirüs sürecinde hoş bir anı oldu. Bu belgeyi saklayacağım. KKTC'de gerçek vatandaşlığımız yok ama sağ olsunlar bize değer verdiler. 'Kıbrıs'a istediğiniz zaman gelebilirsiniz' demişler. Hoş bir anı olarak bunu saklayacağız" dedi.
Sosyal medyada belgeyi paylaşınca vatandaşların şaşırdığını söyleyen Özçelik, "Böyle bir hataya nasıl düşüldüğü ile ilgili sorular geliyor. Ama sanırım linkte bir açıklık var. ya da gözden kaçmış olabilir. TC numarasıyla da eşleşmesi lazımdı. Muhtemelen sistemlerinde böyle bir açık var" diye konuştu. Bayramda sokağa çıkma talebinde bulundu, onay KKTC’den geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bülent Özçelik, Kıbrıs, Güncel, Haber

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