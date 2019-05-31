Bayramda trafik tedbirleri

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ve asayiş yönünden çeşitli tedbirler aldı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, alışveriş yapmak isteyenlerin oluşturacağı yoğun yaya ve araç trafiği dikkate alınarak, özellikle 27 Mayıs Bölgesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı, İstasyon Caddesi ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu yerlerde trafik açısından gerekli tedbirler alınacak.Osman Kavuncu Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı başta olmak üzere, şehir içi yollarda yapılacak trafik kontrollerinde alkol, aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlalleri gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecek.Kentin giriş çıkış bölgelerinde bulunan ekipler, yetki belgesiz yolcu taşıyan araçlar üzerinde denetimlerini sürdürecek.Denetimlerde eğitim amaçlı el ilanları ile çeşitli materyaller dağıtılacak. Ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen araç sürücülerinin uyarılmaları ve dinlenmeleri sağlanacak.Arefe günü ve bayram sabahı mezarlık ziyareti yapmak isteyenlerin Asri Mezarlık güzergahında oluşturacağı yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle, güzergahta, ana kavşaklarda ve Asri Mezarlık kapılarında gerekli trafik tedbirleri alınacak.Şehirlerarası otobüs terminalinde de gerekli tedbirler alınarak eksiği bulunanların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.Ağır tonajlı araçlara bayramda izin yokRamazan Bayramının huzur ve güven içinde geçirebilmesi için şehir içi ve şehirler arası yollarda ağır tonajlı araçların çıkışına izin verilmeyecek.Karayolları Genel Müdürlüğünce 01-09 Haziran 2019 tarihleri arasında 9 gün süreyle gabari dışı, ağır taşıtların özel izin/özel yük taşıma izin belgesi alarak trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde, ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarının trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun görülen yerlerde geçici olarak bekletilecek.