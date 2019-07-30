Bayramda Uçak Bileti İçin 763 TL Harcıyoruz

Bayram tatili için yoğun bir talep olduğunu belirten Erol, "Bayramı yurt içinde geçirecekler memleketlerini veya sahil kesimlerini, yurt dışına çıkacaklar ise vizesiz veya kapıda vize veren ülkeleri tercih ediyor. İstatistiklerimize göre, yurt içi - yurt dışı ayrımı olmaksızın bakıldığında, gidiş - dönüş uçak bileti için harcanan bedel ortalama 763 TL. Seyahat edecekler daha uygun fiyatlı bilet satın almak için tatilin başladığı 10 Ağustos Cumartesi yerine bir gün öncesine veya bir gün sonrasına bakabilir" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişiyi tatil heyecanı sardı. Bayramı memleketinde geçirmek için yola çıkacakların yanı sıra, başta sahil şeridi olmak üzere tatil bölgeleri ve yurt dışı da büyük rağbet görüyor. Ürettiği teknolojilerle sektöre öncülük eden Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun'un CEO'su Çağlar Erol, bayram öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Turizmin altın yıllarından birini yaşadığını söyleyen Çağlar Erol, Kurban Bayramı ile sektörün yüzünün daha çok güldüğünü dile getirdi. Yaz sezonuna denk gelmesinin de etkisiyle bayram dönemine yoğun bir talep olduğunu belirten Erol, "Şu anda aralarında Trabzon, Iğdır, Samsun ve Diyarbakır'ın da bulunduğu bazı şehirlere uçak biletleri tükenmiş durumda. Bu şehirlere gidecek olanlar yalnızca aktarmalı uçak biletleri bulabiliyor" dedi.

Yurt içinde İzmir, yurt dışında Odessa!

Tatilcilerin yurt içinde memleketlerini ve sahil kesimlerini, yurt dışında ise vizesiz veya kapıda vize veren ülkeleri tercih ettiklerini ifade eden Çağlar Erol, sözlerini şöyle sürdürdü, "Yurt içinde seyahat edilen ilk beş lokasyon İzmir, Trabzon, Antalya, Bodrum ve Adana olarak sıralanıyor. Türk tatilcilerin gözdesi Kıbrıs'a da her zaman olduğu gibi ilgi büyük. Yurt dışına baktığımız zaman ise ilk sıralarda Odessa, Erivan, Bakü, Üsküp ve Belgrad'ı görüyoruz. Çok sayıda gurbetçi vatandaşımızın bulunduğu Almanya ve Hollanda da, bayramda seyahat edilen ülkeler arasında yer alıyor."

Gidiş dönüş bilet fiyatı ortalaması 763 TL

Bayram dönemi için uçak bileti fiyatlarına da değinen Enuygun'un CEO'su Çağlar Erol, "Yurt içi ve yurt dışı ayrımı gözetmeksizin bakarsak gidiş - dönüş uçak biletlerine ortalama 763 TL harcanıyor. Tatile çıkacaklar daha uygun fiyatlı bilet bulmak için en yoğun gün olan 10 Ağustos 2019 Cumartesi yerine farklı tarihlere bakabilir. Sözgelimi 9 Ağustos tarihli biletler, 10 Ağustos'a göre yüzde 15, 11 Ağustos tarihli biletler ise yüzde 30 daha uygun" açıklamasında bulundu.

Memleket yolculuğunda ağırlık otobüste!

Bayram tatili havalimanlarını hareketlendirdiği gibi otogarlarda da büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Enuygun'da uçak biletinin yanı sıra otobüs bileti satışı gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Çağlar Erol, "İstatistiklerimize göre, otobüsle en çok gidilen şehirler İzmir, Ankara, Mersin, Adana ve Gaziantep. Otobüsle seyahat edenler ağırlıklı olarak memleketlerini ziyaret ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.