Bayramda uzun yola çıkacaklara "lastik kontrol" tavsiyesi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücülere, araç lastiklerinin diş, topuk, yanak ve sırt kontrolleri ile hava basıncı ve balans ayarlarını yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktasının lastik olduğunu hatırlatarak, mevsime uygun olarak araca takılı olan lastiklerin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğinin kontrol edilmesi ve lastiğe aracın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havanın basılması gerektiğini belirtti.

Lastiğin doğru hava basıncında olmasının emniyet unsuru olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Doğru hava basıncı; aracınızın kontrolünü kaybetme, virajda savrulma ve suda kızaklama risklerini azaltır. Aynı zamanda, lastiklerinizin vaktinden önce aşınmasını ve iç yapısında geri dönüşü olmayan hasarın oluşmasını engeller. Bununla beraber unutmamak gerekir ki, doğru lastik hava basıncı yakıt tasarrufu da sağlayacaktır. Lastiklerin balans ayarının doğru bir şekilde yapılması da son derece önemlidir. Balans ayarı yapılmayan lastikler, sürücünün yorulması, erken lastik aşınması ve aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmayla sonuçlanan titreşimlere yol açabilir."

"Aşınmış lastikler aracın performansını düşürür"

Erdal Kurt, yola çıkmadan önce lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerinin de yetkili servislere yaptırılmasını önerdiklerini aktararak, "Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmelidir. Aşınmış lastikler; aracın performansını düşürür, ıslak yoldaki fren mesafesinin artmasına sebep olur ve kayma riski oluşturur. Zor anlarda yapılan kritik manevralarda hayati önem taşıyan iyi yol tutuşunu sağlayamayabilir ve sürüş güvenliğini düşürebilir. Bu nedenle lastiklerin diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 milimetreden az olmadığından emin olunmalı." ifadelerini kullandı.

Kurt, lastiklerin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesi ve jant ölçüsünün lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olması gerektiğini belirterek, "Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrolleri ile hava basıncı ve balans ayarlarını yaptırın. Yola çıkacak sürücüler için yapılması gerekenleri hatırlatan bu notlar, daha güvenli bir ortak trafik yaratmamızı sağlayacaktır. Ortak trafik, ortak bilincin yansımasıdır. LASİD olarak bu bilinçle yola çıkılmasını ve tüm sürücülerimize sevdikleriyle kavuşacakları mutlu bir bayram diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA