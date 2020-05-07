Haber, Son Dakika, Haberler

Bayramdere Barajı'nda su seviyesi azaldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ile Çardak beldesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Bayramdere Barajı'nda su seviyesi azaldı.

Bayramdere Barajı'nda su seviyesi azaldı
07.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:44
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ile Çardak beldesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Bayramdere Barajı'nda su seviyesi azaldı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, barajdaki son durumu kontrol etmek için teknik gezi düzenledi.
Burada yapılan incelemede ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki barajda su seviyesinde azalma yaşandığı tespit edildi.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, azalmanın ilerleyen süreç için tehlike arz etmediğini ancak su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Bu yıl kış mevsiminin kurak geçtiğini anımsatan Yılmaz, barajdaki azalma karşısında ilçedeki sokak ve mahalle çeşmelerinden bazılarını da kapatarak önlem almaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Çeşmelerden günlük 100-150 ton kadar su akıyordu. Önlem olarak çok ihtiyaç olmayan sokak çeşmelerini bu yüzden kapattık. Bu konuyu vatandaşlarımızın da bilmesini istiyoruz. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı belki biraz daha fazla su tüketimi olacak, bunun bilincindeyiz. Evet su sıkıntımız olmayacak ama su kullanım konusunda idareli gitmeliyiz. İnşallah bundan sonra yağmurlar daha çok olur. En son yağmurlarda mesela su seviyesi azda olsa yükselmiş onu görebiliyoruz. Bu yıl su kullanırken biraz daha dikkat edelim."

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Lapseki, Çardak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Cenk Tosun’un Mario Gomez’e ’Eyşan’ benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Haberler
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Haberler››Güncel››Bayramdere Barajı'nda su seviyesi azaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: STK ve dernek başkanlarından Başkan Şayir'e teşekkür - Haber 15:38: Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı - Haber 15:38: Başkan Gürkan, Tecde - Bostanbaşı yolunda inceleme yaptı - Haber 15:38: İran'da Uluslararası Fecr Film Festivali'ne korona virüs engeli - Haber 15:38: İl Müdürü Kurşun, Ayrancı'da incelemelerde bulundu - Haber 15:09: Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi - Haber 14:32: Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi - Haber 12:38: 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti - Haberler 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler