Bayramı evde geçiren vatandaşlar dans etkinliğiyle moral buldu

Düzce Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara yönelik halk oyunları etkinliği düzenledi.

25.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:57
Düzce Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara yönelik halk oyunları etkinliği düzenledi.
Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir sitede Gençlik Merkezi üyelerince gerçekleşen bayram etkinliğinde yöresel halk oyunları eğitmenleri 4 günlük kısıtlama nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara farklı yörelere ait dansların figürlerini öğretti.
Eğitmenlerin gösterdikleri halk oyunları figürlerini vatandaşlar evlerinin balkonlarında tekrarlayarak öğrenmeye çalıştı.
Bazı vatandaşlar eğlenceli anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları ise etkinliği ilgiyle takip etti.
"Bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara moral vermek istedik"
Gazetecilere açıklama yapan Gençlik Merkezi lideri Rıza Emanet, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara moral vermek istediklerini söyledi.
Gençlik Merkezinde görevli halk oyunları eğitmenlerinin farklı kültürlere ait dansları vatandaşlara gösterdiğini anlatan Emanet, "Vatandaşlara farklı halk oyunlarıyla ilgili figürler gösterdiler. Ailelerle birlikte güzel bir bayram etkinliği oldu. Biz de elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat ederek onları eğlendirmeye çalıştık." diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bayramı evde geçiren vatandaşlar dans etkinliğiyle moral buldu

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce Gençlik Merkezi, Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

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