24.06.2019 13:48
Haberler » “genel“ » Haber

Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı

Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptıKİLİS - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 6 bin 500 kişi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı
KİLİS - Ramazan Bayramı 'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 6 bin 500 kişi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye 'ye döndü.
17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugün sabah itibariyle 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Suriyelilerin Babul Selam'ın ardından Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.
Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı
Kaynak: İHA
kilis , türkiye , dönüş , suriyeli , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:07 Arı kovanlarının bulunduğu alan alev alev böyle yandı... Yangında yüzlerce arı telef oldu
13:48 Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı
13:36 Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi
13:08 Kına gecesini yapıp sandığa koştu, akşam damat oldu
13:01 Gazal ninenin 10 yıllık yaşlılık maaşını çalan hırsızlar bir günde yakalandı
12:36 Köprüler bakımda: "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 şeridi kapatılacak"
12:27 Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi