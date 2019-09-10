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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler'den 37 bini Türkiye'ye geldiKİLİS - Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 37 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

10.09.2019 13:01
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler'den 37 bini Türkiye'ye geldi
KİLİS - Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 37 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.
Ramazan bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle bayram için giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ülkelerine giden Suriyeliler'den 37 bini Türkiye'ye geldi.
Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler dönüş için Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na geldi. Randevu günü gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün Ramazan bayramı için gidenlerin 1 Ekim, Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Kurban Bayramı, Türkiye, Kilis, Genel

Kaynak: İHA

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