Bayramiç Belediyesi Menderes Düğün Salonu ve Spor Kompleksi Hizmete Açıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Menderes Düğün Salonu ve Spor Kompleksi düzenlenen tören ile hizmete açıldı.Bayramiç ilçesi Menderes mahallesinde düzenlenen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Bayramiç Belediye Başkanı ve AK Parti Bayramiç Belediye Başkan Adayı Sadettin Arslan, "Beş yıldan bu yana değişen, gelişen güzel ilçemiz Bayramiç için bir projeyi daha ayağa kaldırmış olmanın, bir projeyi de hayata geçirmiş olmanın, bir sözümüzü daha yerine getirebilmiş olmanın, doğrusu heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Menderes mahallesine birçok sözümüz vardı. Bayramiç'e olduğu gibi. İşte bu yaptığımız düğün salonu da en önemli en kıymetli sözlerimizden bir tanesi idi. Hatırlarsanız beş yıl öncesinde bu mahallenin meydanında birçok söz vermiştik. İşte bu düğün salonu da onlardan bir tanesi idi. Çünkü o zamanda göstermiştik. Birileri sadece bir beton atıp burası bu mahallenin düğün salonu derken, biz bizim mahallemize bu mahallemize, ilçemize, insanımıza böyle bir projenin, proje bile değil, böyle bir yapının yakışmadığını daha güzel olması gerektiğini, çünkü Bayramiç insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu, Menderes mahallesinin insanın her şeyin en iyisine layık olduğunu beş yıl önce orada söylemiştik. O gün bu sözü vermiştik çok şükür bugün bu sözü tutmuş olmanın gerçekten onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Göreve geldiğimizden buyana Bayramiç'e toplamda 60 bin metre doğalgaz hattı döşendi. Bunu 15 bin metresi Menderes mahallemize döşendi. İnsanlarımız şu anda büyük oranda doğalgaz hizmeti ile buluşmuş durumda hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz için spor kompleksi halı saha sözümüz vardı. Bu konuda Sayın AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bey çok ciddi bize destek oldu ve devreye girdi. Belediyemiz ve spor toto aracılığıyla hem halı saha hem de basketbol ve voleybol sahasını gençlerimiz için hem Bayramiç hem Menderes mahallesi gençleri için hayata geçirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.Bayramiç'i son dönemde tüm Türkiye'nin tanımaya başladığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Bayramiç niteliği bambaşka olan bir ilçe olmaya başladı. 12 Mart İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98. yıl dönümü ve bu İstiklal Marşı'mızı, milli marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy'un doğup da 11 yıl yaşadığı memleket bu topraklar. Bunu biz bulduk, çıkardık başkanımızla beraber. ve hamd olsun öyle bir duyurduk ki, artık herkes biliyor ki Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu yer Bayramiç. Her gittiğim yerde, en son Azerbaycan'da bile Akif Çanakkaleliymiş demeye başladılar. Çok hoşuma gidiyor. Birileri itiraz ediyor ne alakası var diyor. Belge koyuyoruz, bir takım kitaplar koyuyoruz, 'A öylemiymiş' diyor. Bir müjde veriyorum şimdi. Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'li olduğunu anlatan şahitleriyle, belgeleriyle, nüfus kayıtları ile Osmanlı sicil kayıtları ile maaş kartları ile Bayramiç'te doğduğunu, büyüdüğünü, babasının bu camide imamlık yaptığını, o köprüden nehre girdiğini, yüzdüğünü gösteren belgeleri bir film haline getirdik. Film bitti. Harika bir film olmuş. Seçim bittikten sonra bu filmin galasını İstanbul'da, Ankara'da, Çanakkale'de ve Bayramiç'te yapacağız. Tüm Türkiye bilsin ki Akif Bayramiç'li diyeceğiz" şeklinde konuştu.Açılışa Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Bayramiç Belediye Başkanı ve AK Parti Bayramiç Belediye Başkan Adayı Sadettin Arslan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile vatandaşlar katıldı.Protokol üyelerin kurdele kesmesinin ardından düğün salonunu gezmesi ile tören sona erdi. - ÇANAKKALE