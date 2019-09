Bayramiç Belediyesi'nde işçi kıyımına devam

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li Bayramiç Belediyesi'nde işçi kıyımının devam ettiğini söyledi.Sermayesi sadece alın teri olan işçilerin birer ikişer işten çıkarıldığını ileri süren Başkan Yılmaz, "Bayramiç Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinden hemen sonra, CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun tarafından emekçi kardeşlerimiz işten çıkartılmışlardı. Geçen süreçte her gün birer, ikişer emekçi arkadaşımız işten çıkartılarak zulüm ve vicdansızlık devam etmektedir. Nedir emekçilere karşı kininizin ve nefretinizin sebebi? 31 Mart seçimlerinden önce billboardlara, ekranlara, gazetelere ve sosyal medyalara, 'Biz yönetime gelirsek hiçbir işçinin hakkına, hukukuna zeval gelmeyecek' açıklamalarıyla namus sözleri verildi. Anadolu'da bir söz vardır, 'Köprüden geçinceye kadar' diye. CHP'li ve HDP'li belediye başkanları tarafından binlerce işçi arkadaşımız işlerinden ve rızıklarından edilmişlerdir. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 5 bin kişi SMS yoluyla onur kırıcı bir şekilde işten çıkartıldı. Hani verdiğiniz namus sözleri? Hani her şey böyle mi güzel olacaktı Ekrem İmamoğlu?" ifadelerini kullandı."Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur"Açıklamasının sonunda Bayramiç Belediye Başkanına da seslenen Yılmaz, şunları kaydetti: "Kendinizi görevinize başlar başlamaz emekçilere karşı nasıl bir operasyon ihtirasına kaptırdınız? Ancak Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü vardır, 'Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur.' Hak-İş, ismiyle müsemma, haktan yanadır, zor zamanların örgütüdür. Biz her zaman bu zulme uğrayan işçi kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bayramiç Belediyesi'nin önünde açlık grevi yapmayı düşünüyoruz. Bayramiç emekçilerinin Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak haksız yere iş akitleri feshedilen işçi kardeşlerimizin hukuki ve insani mücadelelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim." - ÇANAKKALE