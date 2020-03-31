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Bayramiç'e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor

Ateş ölçümü yapılması Bayramiç'e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyorÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin Ezine ve Çan istikametinden giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor.

31.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:16
Ateş ölçümü yapılması
Bayramiç 'e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin Ezine ve Çan istikametinden giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılıyor. Polis ekipleri, virüs tedbirleri kapsamında ilçenin Ezine ve Çan istikametinden giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, virüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takarak, durdukları sürücülerin ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor. 37.5 ve üzerinde ateşi olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi. Polis ekipleri uygulamada özellikle ilçeler arasında yolculuk yapan minibüsleri sıkı şekilde denetleyip, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi de kontrol ediyor. Polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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Bayramiç’e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bayramiç, Ezine, Polis, Güncel

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Bayramiç'e girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor
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