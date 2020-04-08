Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde her çarşamba günü kurulan halk pazarı girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler arttırılınca, uzun kuyruklar oluştu.

08.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:25
Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde her çarşamba günü kurulan halk pazarı girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler arttırılınca, uzun kuyruklar oluştu.

Bayramiç ilçesinde pazar yerinde alınan önlemler Kaymakamlık ve Belediye tarafından artırıldı. Bu kapsamda Bayramiç Belediyesi tarafından pazar yeri girişine dezenfeksiyon kabini konuldu. Ayrıca zabıta ekipleri dezenfeksiyon kabininden geçen vatandaşların ateşlerini ölçerken, maskesi olmayanlara da ücretsiz maske verdi.Bu arada, emniyet güçleri de pazar yerinde vatandaşlara kurallara uyulması konusunda ikazlarda bulundu. Artırılan tedbirler nedeniyle pazar yerine girişte 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Polis, kuyrukta sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kaymakamlık, Bayramiç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Şişli'de sosyal mesafeli nikah - Haber 15:23: Bursa, kendi maskesini üretiyor - Haber 15:22: Isparta'da mevsimlik tarım işçileri koordinasyon kurulu oluşturuldu - Haber 15:22: Virüsü yendi, göreve devam edeceği günleri bekliyor - Haber 15:22: "Fatih" Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2) - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber