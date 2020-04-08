Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde her çarşamba günü kurulan halk pazarı girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler arttırılınca, uzun kuyruklar oluştu.
08.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:20
Bu arada, emniyet güçleri de pazar yerinde vatandaşlara kurallara uyulması konusunda ikazlarda bulundu. Artırılan tedbirler nedeniyle pazar yerine girişte 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Polis, kuyrukta sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kaymakamlık, Bayramiç, Güncel