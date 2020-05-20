Bayramiç orman müdürlüğünde işbaşı eğitimi

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2020 yılı işbaşı eğitimi yapıldı.

Bayramiç orman müdürlüğünde işbaşı eğitimi
20.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:43

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2020 yılı işbaşı eğitimi yapıldı. Toplam 114 personelin katıldığı eğitimde, araç gereç sayım ve bakımları da gerçekleştirildi.


Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2020 sezonu orman yangınlarıyla mücadele dönemi için işbaşı eğitimi gerçekleştirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek'in de yer aldığı eğitime, toplam 114 personel katıldı.


Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Köle, Şube Müdürü Tuncay Işık ile Şube Mühendisleri Osman Bayır ve Şaban Ekcan tarafından arazöz, su ikmal, ilk müdahale ve yangın kontrol kulelerinde görevli personele eğitim verilirken, araçlardaki tüm malzemeler de tek tek kontrolden geçti. Gün boyu süren eğitim kapsamında, müdürlük bünyesindeki 8 arazöz, 2 su ikmal ve 3 ilk müdahale aracının eksikleri tamamlandı.


Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eğitimle birlikte yangın sezonuna tüm gücüyle hazır hale geldi. Eğitim esnasında sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. Eğitimle ilgili bilgi veren Demirci, "Deneyimli ekiplerimiz yangın sezonuna hazır. Dileğimiz hiçbir yanının yaşanmaması ve ormanlarımızın zarar görmemesi yönünde ancak yaşanabilecek durumlara karşı son derece hazırlıklıyız. Gerçekleştirdiğimiz işbaşı eğitimiyle birlikte son hazırlıklarımızı da tamamladık. Eğitime katılan tüm personelimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Haber

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