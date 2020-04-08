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Bayramiç pazar alanında kuş uçurtulmadı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çarşamba günleri kurulan halk pazarına, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte tüneli kuruldu.

08.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:23
Bayramiç pazar alanında kuş uçurtulmadı
Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde çarşamba günleri kurulan halk pazarına, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte tüneli kuruldu. Vatandaşlar pazar yerine 10'lu gruplar halinde alınırken, belediye ve emniyet ekipleri sıkı denetimler yaptı.

Bayramiç'te, korona virüs salgınıyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayramiç'te Çarşamba günleri kurulan halk pazarının girişine, belediye tarafından dezenfekte tüneli kuruldu. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar pazar alanına 10'lu gruplar halinde tek noktadan ve dezenfekte tünelinden geçerek alınırken, zabıta ekiplerince maske dağıtımı ve ateş ölçümü gerçekleştirildi. Polis ekipleri de vatandaşların sırada sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Pazar esnafını dolaşarak maske ve eldiven takılması konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkma yaş sınırlamasına uyulup uyulmadığını da sıkı bir şekilde takip etti. Kontrol esnasında 65 yaş üstü iki pazar esnafına Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildiği öğrenilirken, pazara girişte belirlenen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar evlerine geri gönderildi.

Pazarda alışveriş yapan ve çalışmaları kontrol eden Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir yaptığı açıklamada, "İlçemizde salgınla mücadele için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşları kontrollü bir biçimde pazar alanına alıyor. Genelgeye göre pazarcı sayısının iki katı kadar vatandaş pazara girebiliyor. Ona dikkat ediyoruz. Kaç vatandaş çıkarsa o kadar giriş yapabiliyor. Bekleme alanında çizgi çekildi ve nizami bir şekilde, sosyal mesafe kuralına uyuluyor. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu süreci atlatırız. Bayramiç halkının duyarlı bir şekilde kurallara uymasını bekliyoruz. Halkımızın sağlığı için arkadaşlarımız 24 saat görev başındalar" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Çarşamba, Bayramiç, Güncel
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