Bayramiç'te 35 Kaçak Göçmen Yakalandı, 5 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç
ilçesinde, polis tarafından İran
ve Afganistan
uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 insan kaçakçısı ise tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, takibe aldığı 34 VN 7552 plakalı otobüsü Bayramiç ilçesi girişinde durdurdu. Araçta, Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı, sürücü E.C. gözaltına alındı. Polis
ekiplerinin takibi neticesinde, otobüse önde ve arkada eskortluk yapan 06 HC 8226,34 LV 9020 ve 50 UB 380 plakalı otomobiller de durdurularak, araçlardaki İ.Ş., K.Y., E.K. ve Y.E. de gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4'ü sürücü, toplam 5 şüpheli, Bayramiç Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçaklar ise polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık
ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
- Çanakkale
Çanakkale,Afganistan,Polis,Bayramiç
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:04