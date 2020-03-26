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Bayramiç'te 9 araçtan akü hırsızlığının şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 9 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

26.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:40
Bayramiç'te 9 araçtan akü hırsızlığının şüphelisi yakalandı
Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde, 9 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, söz konusu araçların akülerini K.Ç'nin çaldığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Bayramiç, Polis, Güncel

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