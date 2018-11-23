Bayramiç'te Avcı Eğitimi Kursu Tamamlandı

Bayramiç
Avcılık Atıcılık İhtisas Derneği girişimleriyle İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan avcılık eğitimi kursu tamamlandı.
İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen avcılık eğitimi kursuna Bayramiç Avcılık Atıcılık İhtisas Derneği Başkanı Fatih Yüksel
ve 25 dernek üyesi katıldı.
Kursta bir hafta boyunca yapılan eğitimler sonunda sınavı da başarıyla veren dernek üyelerine avcılık belgeleri verildi.
Avcılık eğitimini tamamlayanlar arasında bir de kadın kursiyer yer aldı. Arzu Savran, diğer avcılar ve eğitmenler tarafından tebrik edildi.
Fatih Yüksel,Bayramiç